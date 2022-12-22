- Нас не интересуют условия контракта Сычевого с "Крыльями Советов", - приводит комментарий Медведева "СЭ".
По сообщениям СМИ, лучший голеадор РПЛ после 17 сыгранных туров Владимир Сычевой стал игроком самарских "Крыльев Советов". При этом у футболиста был еще один вариант продолжения карьеры - петербуржский "Зенит". Отмечается, что в договоре игрока и клуба с берегов Волги существует пункт, который позволяет сине-бело-голубым выкупить россиянина за 135 миллионов рублей.
"Зенит" привычно занимает первую строчку в РПЛ, имея в своем активе 42 набранных балла. Подопечные Сергея Семака могут завоевать 5 чемпионство подряд.
Медведев: "Зенит" не интересуют условия контракта Сычевого с "Крыльями Советов"
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев высказался по поводу перехода Владимира Сычевого в "Крылья Советов".
Фото: ФК "Зенит"