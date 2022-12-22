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Агент Гойковича: по Ренато у нас сейчас много запросов, потому что "Оренбург" проводит просто отличный сезон

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Футбольный агент Ромео Филипович рассказал, что к боснийскому защитнику "Оренбурга" Ренато Гойковичу существует большой интерес со стороны разных клубов.
Фото: ФК "Оренбург"
– По Ренато у нас сейчас много запросов, потому что "Оренбург" проводит просто отличный сезон. Но чтобы сделка состоялась, мы должны получить какое-то очень-очень хорошее предложение, – цитирует агента "РБ Спорт".

Контракт Ренато Гойковича с "Оренбургом" заканчивается через полгода, 30 июня 2023 года. Боснийский защитник перешел в российский клуб в сентябре 2020 года из боснийской команды "Зриньски Мостар" в статусе свободного агента. До этого Гойкович играл за "Партизани", "Истра 1961", "Челик Зеница" и "Слобода Тузла". В текущем сезоне 27-летний центральный защитник провел за "Оренбург" 16 матчей, отдал три результативных передачи. "Оренбург" по итогам семнадцати сыгранных туров занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Еще в предыдущем сезоне оренбургский клуб представлял Футбольную национальную лигу, которая сейчас переименована в Первую лигу.


Гойкович Оренбург
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