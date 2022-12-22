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Экс-защитник "Спартака" Тигиев проиграл бывшему участнику Дома-2 Олегу Майами в бою по правилам MMA

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Георгий Тигиев уступил блогеру Олегу Майами бой по правилам MMA.
Фото: скриншот с видео боя
Поединок проходил на поп-MMA промоушене "Наше дело", который проводит бои среди знаменитостей. Георгий Тигиев и Олег Майами встретились после публичного конфликта в футбольной медиалиге. Бой завершился поражением Тигиева единогласным решением судей.

Георгий Тигиев находится в статусе свободного агента с лета прошлого года. Его последним клубом был "Спартак", в который защитник перебрался из "Анжи" в 2017 году. После перехода Тигиев получил несколько повреждений, после которых уже не смог заиграть в московском клубе. Сообщалось, что у него возникли проблемы с соблюдением режима.


Тигиев
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