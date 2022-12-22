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Гинер: предложили "Вест Хэму" заплатить за Влашича через Бразилию - "Ой, нам Центробанк не разрешает". Всё понятно

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Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал невыплату английским "Вест Хэмом" 30 миллионов евро за трансфер полузащитника Николы Влашича.
Фото: Reuters
- Нас это не подкосило, просто доставляет неудобства. Думаю, мы решим этот вопрос. Могут ли пользоваться моментом? Наверняка. Потому что мы предложили: ребят, вам не разрешают платить кому? России? Хорошо. У нас есть выход через Голландию. Отправляйте, давайте. Или в Бразилию. Они: "Ой, нам Центробанк не разрешает". Что не разрешает? Через Бразилию заплатить? Всё понятно, - приводит слова Гинера "СЭ".

Атакующий полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич перешел из московского ЦСКА в английский "Вест Хэм" в августе 2021 года, указанная в договоре сумма трансферной компенсации составила 30 миллионов евро. Однако лондонский клуб не перечислил эти деньги "армейцам". В 2022 году правительство Великобритании ввело экономические санкции против Российской Федерации, в том числе против являющейся владельцем ПФК ЦСКА госкорпорации "ВЭБ.РФ". В августе 2022 года не состоялся переход полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна в "Челси", поскольку лондонский клуб не смог гарантировать получение бело-голубыми трансферной компенсации.


ЦСКА Вест Хэм Влашич Гинер Российские трансферы
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