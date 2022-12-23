"За Володю я рад. За то, что "Оренбург" провел хорошую в экономическом плане сделку тоже рад. За последние пять лет это рекордный трансфер "Оренбурга". Такое бывает не каждый день. Когда человека берешь с "Крымтеплицы", а он завтра играет за сборную — это нонсенс", - приводит слова Еремякина Sport24.
Напомним, ранее стало известно, что нападающий "Оренбурга" Владимир Сычевой переходит в "Крылья Советов". По словам Еремякина, трансфер назначен на 5 января.
Сычевой выступал за "Оренбург" с лета прошлого года. До этого форвард защищал цвета омского "Иртыша" и "Крымтеплицы". В своем дебютном сезоне в РПЛ Сычевой забил 14 мячей в 15 стартовых матчах. Прямо сейчас он делит лидерство в гонке бомбардиров с Квинси Промесом из "Спартака".
Президент "Оренбурга" Еремякин: трансфер Сычевого - рекордный для команды за 5 лет
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин рассказал, сколько клуб заработает с продажи Владимира Сычевого.
Фото: ФК "Оренбург"