"У меня в Томске 13 тысяч рублей зарплата была – а у меня уже тогда ребёнок был. 13 тысяч ещё на квартиру давали, мы за 15 тысяч квартиру снимали – 11 тысяч оставалось. Когда семья уезжала в Барнаул, я жил, и у меня было 100 рублей на день. Я кушал на базе у нас, а на вечер я брал себе бутылку колы и выбирал: шоколадку купить или чипсы", - сказал Соболев.
Александр Соболев выступал за "Томь" с 2016 по 2018 годы. Именно в составе томского клуба форвард в 19-летнем возрасте дебютировал в РПЛ. После этого он перебрался в "Крылья Советов", откуда его летом 2020 года выкупил "Спартак". С того момента Соболев сыграл 95 матчей за москвичей, забил 42 мяча и отдал 21 голевую передачу.
Соболев является лучшим ассистентом чемпионата России после окончания первой половины сезона. В активе нападающего семь результативных передач. Его контракт со "Спартаком" рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Соболева в 9 млн евро.
Источник: ютуб-канал "ЛЯ БУДА"
Соболев: в "Томи" у меня была зарплата 13 тысяч, 100 рублей на день. Выбирал: шоколадку купить или чипсы
Нападающий "Спартака" Александр Соболев рассказал о тяжелых условиях во времена выступлений за "Томь"
Фото: ФК "Спартак"