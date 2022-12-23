"Я еще не видел высказывания Александра Валерьевича Дюкова, но я поддерживаю переход в Азиатскую конфедерацию футбола", - цитирует функционера "РБ Спорт".
Сегодня прошло заседание исполкома Российского футбольного союза. Решение вопроса о переходе в АФК было перенесено на более поздний срок. Вице-президент организации Денис Соловьев заявил, что вопрос должен быть решен до 31 декабря.
Илья Геркус: поддерживаю переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола
Президент "Торпедо" Илья Геркус поделился мнением о переходе РФС в Азиатскую конфедерацию.
Фото: Sport24