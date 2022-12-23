Матчи Скрыть

Реклама лига ставок Сделать ставку

Президент РФС – об УЕФА: мы не видим свет в конце тоннеля, но Россию готова принять АФК

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Президент РФС Александр Дюков заявил, что Азиатская футбольная конфедерация готова принять Россию.
Фото: РФС
"Мы прекрасно знаем все сильные стороны европейского футбола. Но на данный момент наше возвращение под большим вопросом. Мы пока не видим свет в конце тоннеля. На данный момент Азиатская конфедерация футбола готова принять к себе Россию", - цитирует функционера "Чемпионат".

Ранее Дюков заявил, что окончательное решение по вопросу о переходе РФС в АФК будет принято в следующий вторник, 27 декабря.
В феврале ФИФА и УЕФА объявили о решении временно отстранить клубные и национальные команды России от турниров под своей эгидой. По этой причине сборная не попала на чемпионат мира в Катаре и лишилась права участвовать в отборе чемпионата Европы 2024.


Дюков РФС АФК УЕФА
   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Дюков: АФК — нищая конфедерация? Кто там нищий? Катар потратил 220 млрд долларов на ЧМ
Галицкий покинул состав исполкома РФС 1
Булыкин: переход в АФК может создать больше проблем, чем способствовать выходу из сложившейся ситуации эксклюзив
Президент РФС – об УЕФА: мы не видим свет в конце тоннеля, но Россию готова принять АФК 1
Дюков: примем окончательное решение о переходе в АФК 27 декабря 2
Илья Геркус: поддерживаю переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола
Дюков: подавляющее большинство клубов РПЛ поддерживает переход в АФК 17
Червиченко: "вонь" перед ЧМ началась с Польши. В АФК что, нет пары таких же "вонючек"? 5 эксклюзив
Г. Иванов – об интересе "Крыльев" к Железнову: никуда мы его не отпустим
Колосков – о заседании исполкома РФС: большинство склоняется к тому, чтобы перейти в АФК 8
Березовский – о Захаряне в сборной России: всем в Армении чуть обидно из-за его выбора
"РБ Спорт": "Крылья Советов" хотят подписать игрока "Урала" Железнова
Березовский: Сперцян дошёл до уровня клубов Германии. Ему срочно нужно в сильный чемпионат
Влут: с Промесом сборная Нидерландов далеко бы забралась на ЧМ 1
Ynet: "Краснодар" ведет переговоры с наставником "Маккаби Тель-Авив" о назначении тренером