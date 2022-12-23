"Мы прекрасно знаем все сильные стороны европейского футбола. Но на данный момент наше возвращение под большим вопросом. Мы пока не видим свет в конце тоннеля. На данный момент Азиатская конфедерация футбола готова принять к себе Россию", - цитирует функционера "Чемпионат".
Ранее Дюков заявил, что окончательное решение по вопросу о переходе РФС в АФК будет принято в следующий вторник, 27 декабря.
В феврале ФИФА и УЕФА объявили о решении временно отстранить клубные и национальные команды России от турниров под своей эгидой. По этой причине сборная не попала на чемпионат мира в Катаре и лишилась права участвовать в отборе чемпионата Европы 2024.
Президент РФС – об УЕФА: мы не видим свет в конце тоннеля, но Россию готова принять АФК
Президент РФС Александр Дюков заявил, что Азиатская футбольная конфедерация готова принять Россию.
Фото: РФС