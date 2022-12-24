Березовский - о возможном вызове Тикнизяна в сборную Армении: он бы нам не помешал

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Армении Роман Березовский не исключил возможный вызов Наира Тикнизяна в национальную команду.
"Без понятия, сможем ли мы в марте увидеть в сборной Наира Тикнизяна. Его приход создал бы серьёзную конкуренцию. Нет такого, что слева в защите у нас некому играть. Но дополнительный сильный игрок нам бы не помешал", - приводит слова Березовского Metaratings
.
Наир Тикнизян является воспитанником ЦСКА
. С лета 2021 года он выступает за "Локомотив
", который отдал за защитника 5 млн евро. В нынешнем сезоне в активе Тикнизяна 22 матча в РПЛ и Кубке России, в которых он забил один гол и отдал две результативные передачи. Ранее Тикнизян выступал за молодежную сборную России. В этом году ему исполнилось 23 года.
Ранее сборная Армении приглашала полузащитника "Крыльев Советов" Александра Коваленко, но он отклонил вызов.