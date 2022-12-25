"Пиняев очень талантливый. За последние годы я и не видел в России футболиста, который бы так владел мячом. На моей памяти настолько ярко начинал разве что Дзагоев. Правда, их сложно сравнивать — они и по амплуа разные, и по манере игры", - цитирует Газзаева "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что Пиняев вместе с форвардом самарцев Максимом Глушенковым перейдет в "Локомотив".
18-летний футболист проводит свой второй сезон в "Крыльях Советов". В действующем розыгрыше Российской Премьер-лиги он принял участие в 11-ти матчах, в которых отличился тремя голами и одной результативной передачей.
Газзаев – о Пиняеве: настолько ярко начинал разве что Алан Дзагоев
Экс-главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о полузащитнике "Крыльев Советов" Сергее Пиняеве.
Фото: Global Look Press