"Стоило ли настоять на продлении контракта с Газинским? Он очень большая фигура для "Краснодара", да и для всего российского футбола. Юра – как раз тот "Краснодар", в который все влюбились", - цитирует Сторожука Sports.ru.
Газинский покинул "Краснодар" минувшим летом – у него истек контракт. Позднее стало известно, что полузащитник продолжит карьеру в "Урале".
33-летний хавбек провел 13 матчей в текущем сезоне Российской Премьер-лиги, в которых отметился тремя голами и результативной передачей.
Сторожук: стоило ли оставить Газинского? Он – это тот "Краснодар", в который все влюбились
Главный тренер "Краснодара" Александр Сторожук ответил на вопрос, стоило ли продлить контракт с покинувшим летом клуб полузащитником Юрием Газинским.
Фото: ФК "Краснодар"