По информации источника, клуб начал проводить первые консультации, касаемо возрождения второй команды. Кроме того, уже идет поиск будущего главного тренера "Спартака-2".
Напомним, "Спартак" объявил о закрытии второй команды в конце предыдущего сезона. Решение объяснялось финансовыми трудностями красно-белых. На момент закрытия "Спартак-2" выступал в Первой лиге. Он финишировал на девятом месте в прошлом сезоне.
Ранее сообщалось, что после смены руководства "Спартак" рассматривает возможность возрождения второй команды. Эту информацию подтверждал генеральный директор клуба Евгений Мележиков.
Источник: Metaratings
Metaratings: "Спартак" запустил процесс возрождения второй команды
У "Спартака" в ближайшее время снова появится вторая команда.
Фото: ФК "Спартак"