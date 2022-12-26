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Английская премьер-лига

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ФулхэмНе начат
П1 2.11X 3.55П2 3.5
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П1 3.4X 3.55П2 2.16
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П1 3.4X 3.45П2 2.2
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Metaratings: "Спартак" запустил процесс возрождения второй команды

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У "Спартака" в ближайшее время снова появится вторая команда.
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, клуб начал проводить первые консультации, касаемо возрождения второй команды. Кроме того, уже идет поиск будущего главного тренера "Спартака-2".

Напомним, "Спартак" объявил о закрытии второй команды в конце предыдущего сезона. Решение объяснялось финансовыми трудностями красно-белых. На момент закрытия "Спартак-2" выступал в Первой лиге. Он финишировал на девятом месте в прошлом сезоне.

Ранее сообщалось, что после смены руководства "Спартак" рассматривает возможность возрождения второй команды. Эту информацию подтверждал генеральный директор клуба Евгений Мележиков.

Источник: Metaratings


Спартак Спартак-2
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