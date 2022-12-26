"Писали, что Уткин ушел из "Краснодара", потому что боялся конкуренции? Ерунда. Мы хорошо поговорили с Даней, но пообещали друг другу, что содержание беседы никогда не выйдет за пределы моего номера на базе. Поэтому не дам деталей – только скажу, что он не боялся конкуренции. Конечно, мне хотелось бы видеть Уткина в "Краснодаре", но получилось вот так", - приводит слова Сторожука Sports.ru.
Даниил Уткин является воспитанником "Краснодара". Летом прошлого года полузащитник отправился в аренду в "Ахмат", где стал лучшим игроком РПЛ по голам со стандартов.
После возвращения из аренды Уткина выкупил "Ростов". В нынешнем сезоне он провел 17 матчей в чемпионате России, в которых забил три гола и отдал семь результативных передач. Кроме того, он дебютировал в составе основной сборной России. Контракт Уткина с "Ростовом" рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 7 млн евро.
Сторожук: конечно, мне бы хотелось видеть Уткина в "Краснодаре", но получилось вот так
Главный тренер "Краснодара" Александр Сторожук рассказал, что обсуждал с Даниилом Уткиным его уход из клуба.
Фото: РФС