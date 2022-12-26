По данным источника, защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес привлек внимание "Эспаньола". Испанский клуб хотел бы арендовать футболиста. Интерес "Эспаньола" к Рамиресу был еще этим летом, но до конкретного предложения дело не дошло.
Эквадорский фланговый защитник Кристиан Рамирес играет за "Краснодар" с января 2017 года, уже на протяжении целых пяти лет. Контракт Рамиреса с его нынешним клубом рассчитан до лета 2025 года. Последнее продление соглашения между игроком и клубом датировано 15 мая 2021 года. В текущем сезоне Кристиан провел за "Краснодар" 20 матчей в рамках РПЛ и Кубка России. На счету эквадорца два забитых мяча и две голевых передачи. В общей сумме, за все пять лет, Рамирес отыграл за "Краснодар" 168 матчей, забил в них три мяча, отдал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего эквадорца в 5 миллионов евро. "Эспаньол" занимает шестнадцатое место в турнирной таблице Ла Лиги, располагаясь возле зоны вылета в Сегунду.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": "Эспаньол" интересуется защитником "Краснодара" Кристианом Рамиресом
Испанский клуб "Эспаньол", выступающий в Ла Лиге, проявляет интерес к фланговому защитнику "Краснодара" Кристиану Рамиресу.
Фото: ФК "Краснодар"