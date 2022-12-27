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Каррера – о переходе РФС в АФК: это ничего не даст российскому футболу

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Экс-главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поделился мнением о возможности перехода российского футбола в Азиатскую конфедерацию.
Фото: РПЛ
"Российский футбол сейчас в состоянии заморозки. О каком-то развитии говорить пока бессмысленно. Переход в Азию в этом плане ничего не даст российскому футболу", - цитирует Карреру Sport24.

Напомним, ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что решение о переходе в АФК будет принято сегодня.

Позднее служба коммуникаций организации сообщила, что голосование о переходе в АФК перенесено на 31 декабря.

Российские клубы и сборные временно отстранены от соревнований, которые проводят ФИФА и УЕФА.


Каррера РФС АФК
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