"Он спрашивал: "Зачем вы разыгрываете, если потом возвращаете мяч вратарю, и он всё равно выбьет вперёд?" Мы отвечали: "Сергей Николаевич, мы хотим выйти за счёт контроля мяча…" Он сразу: "Да на фиг это? Вы же всё равно доведёте до вратаря и тот вынесет", - цитирует игрока "Чемпионат".
Газинский пополнил состав "Краснодара" летом 2013 года и выступал в составе "быков" до 2022 года. Минувшим летом хавбек покинул клуб на правах свободного агента. Позднее он подписал контракт с "Уралом", который возглавляет Виктор Гончаренко – Газинский работал со специалистом в "Краснодаре" с 2021-го по 2022 год.
33-летний полузащитник принял участие в 12-ти матчах текущего сезона чемпионата России, в которых отметился тремя забитыми мячами и голевой передачей.
Газинский – о Галицком: спрашивал – зачем вы разыгрываете, если потом возвращаете мяч вратарю
Экс-полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский рассказал, как обсуждал футбол с владельцем южан Сергеем Галицким.
Фото: ТАСС