"Пока по [дате] голосования ничего сказать не могу. Когда объявят голосование? Когда придет уведомление, так и объявят. Сроки знает только Дюков? Да. Идут напряженные переговоры, попытки зацепиться с УЕФА", - заявил Федун в эфире телеканала "Матч ТВ".
Напомним, изначально планировалось, что решение о возможности перехода РФС в АФК будет принято в ходе заседания исполкома 23 декабря. По его итогам президент организации Александр Дюков сообщил, что голосование пройдет 27-го числа. Позднее стало известно, что оно перенесено на 31 декабря.
ФИФА и УЕФА в конце февраля объявили о временном отстранении клубов и сборных России от турниров под своей эгидой.
Федун – об РФС в АФК: идут напряженные переговоры, попытки зацепиться с УЕФА
Экс-владелец "Спартака" Леонид Федун высказался о возможном переходе Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию.
Фото: ТАСС