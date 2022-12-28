"В настоящее время оценка европейских лиг выше, чем азиатских. В будущем они могут приблизиться, но в настоящее время молодые футболисты хотят играть в европейских лигах. Думаю, тренеры и футболисты хотят, чтобы Россия осталась в Европе!" - цитирует Рианчо "СЭ".
Российский футбольный союз рассматривает возможность перехода из УЕФА в АФК – планировалось, что решение по этому вопросу будет принято 23 декабря в ходе заседания исполкома РФС, однако позднее голосование перенесли на 31 декабря.
Клубы РПЛ пропускают нынешний сезон еврокубков, так как вместе с национальными командами страны были временно отстранены от турниров, которые проводятся под эгидой ФИФА и УЕФА.
Рианчо – о переходе РФС в АФК: тренеры и футболисты хотят, чтобы Россия осталась в Европе
Экс-тренер "Спартака" Рауль Рианчо поделился мнением о вероятном переходе российского футбола в Азиатскую конфедерацию.
Фото: Global Look Press