По данным источника, "Зенит" принял решение по двум арендованным бразильским футболистам. Вратарь Иван покинет клуб в зимнее трансферное окно, а Густаво Мантуан останется до конца срока арендного соглашения.
В этом сезоне Иван сыграл в 4 матчах Кубка России, в двух из которых смог сохранить свои ворота в неприкосновенности . Густаво Мантуан оформил 3+1 по системе гол плюс пас за 16 матчей во всех соревнованиях. Ранее СМИ сообщили, что "Зенит" договорился с "Коринтианс" о взаимном обмене игроками. В бразильский клуб отправится форвард Юри Алберто, а в петербуржский клуб два игрока – защитник Роберт Ренан и хавбек Ду Кейрус.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": Иван покинет "Зенит" зимой. Мантуан останется в команде
Бразильский голкипер Иван покинет "Зенит" в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Зенит"