- Дела у Педро идут прекрасно. Он уже приступил к тренировкам в "Сан-Паулу". Должно быть, он рад снова оказаться на поле, - приводит комментарий агента "СЭ".
23-летний бразилец Педриньо перебрался в "Локомотив" в сентябре этого года, подписав соглашение с "железнодорожниками" на 4 года. Футболист провел всего 9 игр за москвичей, в которых забил 4 гола и оформил 1 ассист. Особенно ярко вингер проявил себя в кубком матче против "Химок" (5:0), где оформил покер. Но дальше Педриньо перестал попадать в стартовый состав "Локомотива" и был отстранен тренерским штабом от тренировок. В декабре было объявлено, что бразилец отправляется в годовую аренду в "Сан-Паулу". Официально арендное соглашение начнет действовать 1 января 2023 года.
Агент Педриньо: игрок уже приступил к тренировкам в "Сан-Паулу"
Агент вингера "Локомотива", выступающего на правах аренды в "Сан-Паулу", Педриньо Луис Фернандо Гарсия рассказал об адаптации футболиста в новом клубе.
Фото: "СЭ"