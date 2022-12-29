- Клубы РПЛ создадут отличную конкуренцию в азиатском футболе. Наконец-то мы увидим "Спартак" в азиатской Лиге чемпионов. Уверен, что с таким составом и главным тренером команда выиграет этот турнир, - приводит мнение Рианчо Sport24.
РФС хочет рассмотреть вопрос перехода в Азиатскую конфедерацию футбола. По сообщениям СМИ, Союз примет окончательное решение 30 декабря. Если выход из УЕФА и переход в АФК будет одобрен, российские команды будут выступать в азиатской ЛЧ.
РПЛ ушла на зимнюю паузу. "Спартак" в нынешнем розыгрыше российского первенства расположился на второй строчке. Команда Гильерме Абаскаля набрала 36 баллов за 17 туров и отстает от лидирующего "Зенита" на 6 очков. В прошлом еврокубковом сезоне красно-белые удачно выступили в ЛЕ, где заняли 1 место в своем квартете, оставив позади "Лестер" и "Наполи". В плей-офф турнира "Спартак" должен был сыграть с "Лейпцигом", но УЕФА дисквалифицировал клуб.
Испанский специалист Рауль Рианчо входил в тренерский штаб "Спартака", а позже исполнял обязанности наставника команды в сезоне 2018/2019.
Рианчо: с таким тренером и составом "Спартак" выиграет азиатскую ЛЧ
Экс-наставник "Спартака" Рауль Рианчо высказался по поводу возможного выступления клубов РПЛ в азиатской ЛЧ.
Фото: "СЭ"