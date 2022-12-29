"Антон хочет в Европу, а европейские клубы — неизвестно, хотят или нет. Когда восстановится — только тогда скажем, созрел и готов ли Антон Миранчук, как его брат Алексей, к уровню футбольных лиг Европы", - цитирует Воронкова Sport24.
Антон Миранчук проводит свой седьмой сезон в основном составе "Локомотива". В текущем чемпионате России 27-летний хавбек вышел на поле в 16-ти матчах, записав себе в актив 5 голов и 4 результативные передачи.
Алексей Миранчук выступает за "Торино" на правах аренды, права на игрока принадлежат "Аталанте".
Первый тренер Миранчуков: Антон хочет в Европу – но неизвестно, хотят ли его европейские клубы
Первый тренер полузащитника "Торино" Алексея Миранчука Александр Воронков поделился мнением о желании футболиста "Локомотива" Антона Миранчука продолжить карьеру в Европе.
Фото: ФК "Локомотив"