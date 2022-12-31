"Желаю российскому футболу вернуться в Европу, а "Спартаку" — год больших побед и долгожданного чемпионства. Пусть будет мир на нашей земле!" — цитирует специалиста Sport24.
"Спартак" по итогам первой части нынешнего сезона Российской Премьер-лиги занимает второе место в турнирной таблице – на счету команды 36 очков после 17-ти туров. Лидирует в чемпионате "Зенит".
Каррера возглавлял столичный коллектив с 2016-го по 2018 год.
Каррера: желаю "Спартаку" год больших побед и долгожданного чемпионства
Экс-главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии 2023 года пожелал российскому футболу скорейшего возвращения в Европу.
Фото: РПЛ