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Агент Кассьерры: мы отклонили предложение "Аль-Хиляля". Матео не хочет уходить из "Зенита"

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Агент форварда "Зенита" Матео Кассьерры Никос Петропулос высказался по поводу будущего игрока в петербуржском клубе.
Фото Global Look Press
- "Аль-Хиляль" заинтересован в Матео, но мы отклонили их предложение. "Зенит" никуда не отпускает Кассьерру ровно как и сам игрок не хочет уходить из клуба. Все полностью довольны текущим положением, - приводит комментарий агента Sport24.

"Зенит" выкупил Матео Кассьерру у "Сочи" летом 2022 года. По данным различных источников, сумма сделки составила примерно 4,5 млн евро. В предыдущем сезоне колумбиец смог стать вторым в списке голеадоров российского первенства, забив 14 мячей. Своей игрой страйкер заинтересовал ряд клубов, в том числе и" Зенит". В этом сезоне РПЛ дела у форварда в петербуржском клубе идут не очень. Игрок еще не смог отличиться в чемпионате России и часто остается на скамейке запасных. Всего на счету Кассьерры 3 гола - 2 в Кубке России и 1 в суперкубке России. Ранее СМИ сообщали, что Матео может уйти из клуба.

"Зенит" ушел на зимний перерыв, привычно расположившись на 1 месте. Петербуржский коллектив набрал 42 балла за 17 игр. В Кубке России команда Семака будет пытаться выйти в финал через нижнюю сетку. Первым соперником петербуржцев станет ульяновская "Волга".


Зенит Аль-Хиляль Кассьерра
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