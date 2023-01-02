"Впервые слышу. Есть интерес от "Брентфорда", - цитирует Смирнова "РБ Спорт".
Напомним, ранее немецкий Bild опубликовал информацию об интересе "Спартака" к Андрею Луневу. Сообщалось, что красно-белые могут приобрести голкипера летом этого года, когда подойдет к концу его контракт с "Байером".
Напомним, до "Байера" Лунев выступал в РПЛ за "Зенит". Кроме того, он защищал цвета "Уфы", "Торпедо" и "Сатурна". Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 1,5 млн евро. С момента перехода в "Байер" Лунев провел за немецкую команду 3 матча, в которых пропустил 4 гола.
Агент Лунева: есть интерес от "Брентфорда", про "Спартак" впервые слышу
Агент Антон Смирнов, представляющий интересы голкипера "Байера" Андрея Лунева, не подтвердил слухи об интересе "Спартака" к его клиенту.
Фото: ФК "Байер"