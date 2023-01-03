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Нигматуллин - о Ловрене: неудивительно, что уехал очередной легионер. "Зенит" найдет, кем заменить

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Экс-голкипер "Локомотива" Руслан Нигматуллин прокомментировал переход хорватского защитника Деяна Ловрена из "Зенита" в "Лион".
Фото: ФК "Зенит"
- Для внутреннего пользования это не сильно будет заметно для "Зенита". Найдут, кем заменить Ловрена. Определенный отток легионеров продолжается. Неудивительно, что очередной из них уехал, - передает слова Нигматуллина Metaratings.ru.

Ранее стало официально известно, что 33-летний центральный защитник и капитан "Зенита" в осенней части сезона Деян Ловрен перешел во французский "Лион", сумма трансферной компенсации составила 2 миллиона евро. Ловрен выступал за сине-бело-голубых с августа 2020 года, компенсация за его трансфер из английского "Ливерпуля" составила 12 миллионов евро. В 16 матчах за клуб во всех турнирах текущего сезона игрок забил 1 гол и отдал 1 результативный пас.


Зенит Ловрен Нигматуллин Российские трансферы
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