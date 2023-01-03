"Мы договариваемся по поводу выплат, клуб их еще не получил. Договориться планируем после новогодних праздников", - цитирует функционера ТАСС.
Напомним, ранее стало известно, что форвард "Оренбурга" Владимир Сычевой продолжит карьеру в "Крыльях Советов". 26-летний нападающий вышел на поле в 15 матчах первой части текущего чемпионата России и забил 14 мячей.
"Оренбург" и "Крылья" договорятся о выплатах за переход Сычевого после новогодних праздников
Генеральный директор "Оренбурга" Сергей Афанасьев заявил, что южноуральцы и "Крылья Советов" согласуют выплаты за переход оренбуржцев Владимира Сычевого после праздников.
Фото: ФК "Оренбург"