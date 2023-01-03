"Надеюсь, что во второй части сезона РПЛ будет интрига. Но будет тяжеловато составить конкуренцию сами знаете кому. Каждый год в нижней части турнирной таблицы чемпионата очень интересно", — цитирует Самедова "Чемпионат".
Завершилась первая часть нынешнего сезона Российской Премьер-лиги. После 17-ти туров национального первенства первое место в турнирной таблице занимает "Зенит" - питерцы набрали 42 очка. "Спартак" с 36 баллами идет на второй строчке, замыкает топ-3 "Ростов", набравший 35 очков.
Самедов – об интриге в РПЛ: тяжеловато будет составить конкуренцию сами знаете кому
Экс-футболист "Спартака" и "Локомотива" Александр Самедов поделился мнением об интриге в Российской Премьер-лиге.
Фото: РИА Новости