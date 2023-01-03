- От второй части жду, что те команды, которые находятся далековато от лидеров, хорошо подготовятся и окажут конкуренцию "Спартаку" и "Зениту". Хочу, чтобы в РПЛ появилась хоть какая-то интрига. Без нее смотреть чемпионат неинтересно. Нужно, чтобы засветились новые звезды, которые были бы востребованы даже в Европе. Жду именно этого, - передает слова Кузнецова "Чемпионат".
После завершения 17 туров Российской премьер-лиги, составивших осенний отрезок чемпионата России, турнирную таблицу возглавляет петербургский "Зенит", набравший 42 очка. На 6 очков от него отстает идущий вторым "Спартак" (36 очков), на расстоянии 1 очка от красно-белых находится замыкающий топ-3 "Ростов" (35 очков). Московские "Динамо" и ЦСКА набрали в осенней части сезона 29 очков и занимают четвертое и пятое место, при этом бело-голубые опережают красно-синих по результатам личных встреч.
Дмитрий Кузнецов: жду, что отставшие от лидеров команды хорошо подготовятся и окажут конкуренцию "Спартаку" и "Зениту"
Экс-футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов рассказал о своих ожиданиях от весенней части сезона-2022/2023 в РПЛ.
Фото: МатчТВ