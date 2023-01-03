- "Спартак" во все времена был командой настроения. Даже обладая великолепным составом, они могли терять очки с записными аутсайдерами и наоборот. Если они будут сохранять то, что демонстрировали в конце года, вполне вероятно, что они смогут составить конкуренцию "Зениту". Но точно не в этом году, - приводит мнение Непомнящего "Чемпионат".
С 2018 года "Зенит" 4 раза подряд выигрывает РПЛ. В этом сезоне сине-бело-голубые по итогам 17 туров национального первенства набрали 42 балла и занимают 1 место. Главным преследователем команды Сергея Семака является московский "Спартак". Красно-белые с 36-ю очками занимают 2 строчку. Команды в нынешнем сезоне встречались 4 раза. Трижды успех праздновал Зенит. Один раз победу одержали подопечные Гильермо Абаскаля. Москвичи разгромно обыграли петербуржский коллектив со счетом 3:0. Эта победа позволила "Спартаку" опередить "Зенит" в Кубке России и выиграть свой квартет. Во второй половине РПЛ "Зенит" примет "Спартак" у себя дома. Также команды могут встретиться в финальном поединке Кубка России.
Непомнящий: в этом году "Спартак" не составит конкуренцию "Зениту"
Российский тренер Валерий Непомнящий высказался по поводу конкуренции за чемпионство в РПЛ.
Фото: "Чемпионат"