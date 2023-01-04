"С Кайо все в порядке, он готовится к сборам. Он присоединится к команде уже непосредственно в Дубае. Кайо вернется, все хорошо", - цитирует агента "РБ Спорт".
Бразильский защитник сыграл 11 матчей в первой части текущего чемпионата России и не отметился результативными действиями.
Южане по итогам 17 туров занимают 8-е место в таблице Российской Премьер-лиги, набрав 25 очков.
Агент Кайо: Панталеао присоединится к "Краснодару" уже в Дубае
Агент Нето Хеновес, представляющий интересы защитника "Краснодара" Кайо Панталеао, высказался о сроках возвращения футболиста в расположение команды.
Фото: ФК "Краснодар"