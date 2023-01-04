Петербургский "Зенит" и московский "Локомотив" претендуют на 29-летнего исландского центрального защитника греческого ПАОКа Сверрира Ингасона, ранее игравшего в РПЛ за "Ростов", сообщает телеграм-канал журналиста Ивана Карпова.
По данным источника, "железнодорожники" предлагают греческому клубу отдать Ингасона в аренду за 300 тысяч евро с правом выкупа за 3,5 миллиона евро, при этом данный возможный трансфер не является для красно-зеленых приоритетным. Условия, предлагаемые "Зенитом", как сообщается - 4,5 миллиона евро при немедленном выкупе. Однако, по информации источника, российско-греческий владелец ПАОКа Иван Саввиди хотел бы получить за исландца 5,5 миллиона евро.
В текущем сезоне на счету Ингасона 17 матчей за ПАОК во всех турнирах и 1 забитый гол. В период с июля 2017 года по январь 2019 года футболист выступал в Российской премьер-лиге за "Ростов".
Журналист Карпов: "Зенит" и "Локомотив" претендуют на экс-защитника "Ростова" Ингасона
По информации источника, "Зенит" и "Локомотив" предметно интересуются исландским центральным защитником ПАОКа Сверриром Ингасоном, ранее выступавшим за "Ростов".
Фото: ФК "Ростов"