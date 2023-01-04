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22:30
Ноттингем ФорестНе начат
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Лидс Юнайтед
22:45
Вест ХэмНе начат
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Кристал Пэлас
23:00
ТоттенхэмНе начат
П1 3.6X 3.45П2 2.12
Астон Вилла
23:00
ВулверхэмптонНе начат
П1 2.06X 3.35П2 3.9

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Салернитана
1 - 2 1 2
МиланЗавершен
Сассуоло
1 - 2 1 2
СампдорияЗавершен
Специя
3 - 0 3 0
Аталанта2 тайм
Торино
0 - 1 0 1
Верона2 тайм
П1 7.6X 3.2П2 1.65
Лечче
18:30
ЛациоНе начат
П1 3.75X 3.3П2 2.13
Рома
18:30
БолоньяНе начат
П1 1.7X 3.7П2 5.6
Фиорентина
20:30
МонцаНе начат
П1 1.71X 3.9П2 5
Кремонезе
20:30
ЮвентусНе начат
П1 4.5X 3.6П2 1.85
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НаполиНе начат
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ЭмполиНе начат
П1 1.67X 4П2 5.2
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Журналист Карпов: "Зенит" и "Локомотив" претендуют на экс-защитника "Ростова" Ингасона

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По информации источника, "Зенит" и "Локомотив" предметно интересуются исландским центральным защитником ПАОКа Сверриром Ингасоном, ранее выступавшим за "Ростов".
Фото: ФК "Ростов"
Петербургский "Зенит" и московский "Локомотив" претендуют на 29-летнего исландского центрального защитника греческого ПАОКа Сверрира Ингасона, ранее игравшего в РПЛ за "Ростов", сообщает телеграм-канал журналиста Ивана Карпова.

По данным источника, "железнодорожники" предлагают греческому клубу отдать Ингасона в аренду за 300 тысяч евро с правом выкупа за 3,5 миллиона евро, при этом данный возможный трансфер не является для красно-зеленых приоритетным. Условия, предлагаемые "Зенитом", как сообщается - 4,5 миллиона евро при немедленном выкупе. Однако, по информации источника, российско-греческий владелец ПАОКа Иван Саввиди хотел бы получить за исландца 5,5 миллиона евро.

В текущем сезоне на счету Ингасона 17 матчей за ПАОК во всех турнирах и 1 забитый гол. В период с июля 2017 года по январь 2019 года футболист выступал в Российской премьер-лиге за "Ростов".


Зенит Локомотив Ростов ПАОК Ингасон Российские трансферы
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