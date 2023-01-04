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МатчиТаблицаНовости2022/23
Саутгемптон
22:30
Ноттингем ФорестНе начат
П1 2.27X 3.3П2 3.35
Лидс Юнайтед
22:45
Вест ХэмНе начат
П1 2.7X 3.35П2 2.7
Астон Вилла
23:00
ВулверхэмптонНе начат
П1 2.06X 3.35П2 3.9
Кристал Пэлас
23:00
ТоттенхэмНе начат
П1 3.6X 3.45П2 2.12

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Салернитана
1 - 2 1 2
МиланЗавершен
Сассуоло
1 - 2 1 2
СампдорияЗавершен
Торино
0 - 1 0 1
Верона2 тайм
П1 7.6X 3.2П2 1.65
Специя
3 - 0 3 0
Аталанта2 тайм
Рома
18:30
БолоньяНе начат
П1 1.7X 3.7П2 5.6
Лечче
18:30
ЛациоНе начат
П1 3.75X 3.3П2 2.13
Фиорентина
20:30
МонцаНе начат
П1 1.71X 3.9П2 5
Кремонезе
20:30
ЮвентусНе начат
П1 4.5X 3.6П2 1.85
Удинезе
22:45
ЭмполиНе начат
П1 1.67X 4П2 5.2
Интер
22:45
НаполиНе начат
П1 2.37X 3.4П2 3.1
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Червиченко: руководство "Локомотива" полгода-год может показывать в сторону прошлых, говоря, что решает их проблемы

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Экс-владелец "Спартака" Андрей Червиченко высказался о ситуации со сменой курса в московском "Локомотиве".
Фото: ФК "Локомотив"
- Считаю большим достижением, что ту банду из "Локомотива" выгнали. Сейчас "Локомотив" вздохнул с облегчением. Теперь не будет такого беспредела и безобразия, а будет хоть что-то делаться позитивно. Насколько будет позитивно - не знаю. Дело в том, что спрос в такой ситуации с команды очень условный. Полгода или год руководство может показывать в ту сторону, говоря, что это прошлые всё сделали, а мы решаем их проблемы, - цитирует Червиченко "Чемпионат".

В октябре 2022 года московский "Локомотив" покинул спортивный директор Томас Цорн и немецкий главный тренер Йозеф Циннбаэур, а также весь его штаб с большим количеством иностранных специалистов, приглашенных Цорном. До конца осенней части чемпионата России "железнодорожники" играли под руководством исполняющего обязанности главного тренера Андрея Федорова, в штабе которого присутствовали легенды клуба Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин. 13 ноября новым главным тренером "Локо" стал наставник сборной России U21 Михаил Галактионов.


Локомотив Червиченко
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