- Считаю большим достижением, что ту банду из "Локомотива" выгнали. Сейчас "Локомотив" вздохнул с облегчением. Теперь не будет такого беспредела и безобразия, а будет хоть что-то делаться позитивно. Насколько будет позитивно - не знаю. Дело в том, что спрос в такой ситуации с команды очень условный. Полгода или год руководство может показывать в ту сторону, говоря, что это прошлые всё сделали, а мы решаем их проблемы, - цитирует Червиченко "Чемпионат".
В октябре 2022 года московский "Локомотив" покинул спортивный директор Томас Цорн и немецкий главный тренер Йозеф Циннбаэур, а также весь его штаб с большим количеством иностранных специалистов, приглашенных Цорном. До конца осенней части чемпионата России "железнодорожники" играли под руководством исполняющего обязанности главного тренера Андрея Федорова, в штабе которого присутствовали легенды клуба Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин. 13 ноября новым главным тренером "Локо" стал наставник сборной России U21 Михаил Галактионов.
Червиченко: руководство "Локомотива" полгода-год может показывать в сторону прошлых, говоря, что решает их проблемы
Экс-владелец "Спартака" Андрей Червиченко высказался о ситуации со сменой курса в московском "Локомотиве".
Фото: ФК "Локомотив"