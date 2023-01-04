"Спартак" по-прежнему интересуется Эль-Ямиком", - цитирует агента "РБ Спорт".
Напомним, первоначально сообщалось, что в услугах Эль-Ямика заинтересован московский "Локомотив". После этого появилась информация, что защитника готов побороться и "Спартак", находящийся в поисках усиления центра обороны.
Джавад Эль-Ямик выступает за "Вальядолид" с сентября 2020 года. В нынешнем сезоне марокканец провел 8 матчей в испанской Ла Лиге, в которых не отмечался результативными действиями. До этого Эль-Ямик играл за "Дженоа", "Сарагосу" и "Перуджу". Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего центрального защитника в 1,2 млн евро.
Эль-Ямик ездил в составе сборной Марокко на ЧМ-2022. Он провел на турнире 6 матчей.
Агент Д'Амико: "Спартак" по-прежнему интересуется Эль-Ямиком
Итальянский агент Андреа Д'Амико заявил, что "Спартак" сохраняет интерес к марокканскому защитнику "Вальядолида" Джаваду Эль-Ямику.
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