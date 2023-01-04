- Думаю, он возьмёт паузу до конца сезона и немного отдохнёт. А потом ему по силам возглавить абсолютно любой российский топ-клуб. Да, период в Казани получился не самым удачным, но каждый тренер проходит через белые и чёрные полосы. Это нормально. Самое главное — доверие со стороны руководства, - приводит мнение Черевченко RT.
Леонид Слуцкий тренировал в России в "Крыльях Советов", "Москве", ЦСКА и "Рубине". Наибольшего успеха специалист добился с "армейцами". Под руководством Слуцкого московский клуб трижды выигрывал чемпионат России, два раза побеждал в Кубке России и Суперкубке России. С ЦСКА Леонид выходил в четвертьфинал ЛЧ в 2010 году. Также Слуцкий работал со сборной России. Наставнику удалось вывести команду на Евро-2016, но на самом турнире Россия заняла 4 место в своем квартете, не одержав ни одной победы. Последним местом работы Леонида был казанский "Рубин". В свой первый сезон специалист занял с командой 4 место и вышел в Лигу Конференций. Но в следующем розыгрыше РПЛ команда выступила неудачно и неожиданно вылетела в Первую Лигу. В ноябре Слуцкий покинул "Рубин", расторгнув контракт по собственной инициативе.
Также у Слуцкого есть опыт работы в Англии и Нидерландах.
Черевченко: Слуцкому по силам возглавить любой топ-клуб РПЛ. Самое главное — доверие со стороны руководства
Экс-наставник "Локомотива" Игорь Черевченко высказался по поводу бывшего главного тренера "Рубина" Леонида Слуцкого.
Фото: РИА Новости