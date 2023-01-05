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Джикия – о Федуне: он осчастливил многих людей за долгие годы

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Защитник и капитан "Спартака" Георгий Джикия высказался по поводу ухода из клуба экс-владельца Леонида Федуна.
Фото: ТАСС
- Когда мы сидели на ужине (прощальном), ребята, прошедшие всю систему "Спартака" от академии до основы, говорили слова благодарности. Когда пацан приходит в «Спартак» в 5-6 лет, а сейчас ему уже больше 20, он понимает, как много ему дал Леонид Арнольдович. Его кормили, воспитывали, одевали — делали все, чтобы человек стал человеком. Когда ребята говорили Федуну спасибо, ему было очень тепло и приятно. Он осчастливил многих людей за долгие годы, - приводит мнение Джикии "СЭ".

Леонид Федун с 2004 года владел "Спартаком". Под его руководством клуб выиграл три трофея. В 2017 году красно-белые выиграли титул чемпионов России, в этом же году команда завоевала Суперкубок России. А в 2022 году москвичи победили в Кубке России, в финальном матче обыграв "Динамо" (2:1). Летом 2022 года Федун продал свой пакет акций "Лукойлу". Теперь совет директоров клуба возглавляет Александр Матыцин.

"Спартак" ушел на зимний перерыв, расположившись на 2 строчке. Команда Гильермо Абаскаля набрала 36 баллов по итогам 17 сыгранных туров. В Кубке России красно-белые после 6 сыгранных туров выиграли свой квартет и вышли в плей-офф верхней сетке, оставив позади петербуржский "Зенит". Георгий Джикия выступает за "Спартак" с 2017 года.


Спартак Федун Джикия
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