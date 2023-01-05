- Захарян усилил бы "Спартак". Такой игрок нужен команде Абаскаля для борьбы с "Зенитом". Но вероятность его перехода из "Динамо" в "Спартак" — 1%. Это принципиально соперники, поэтому договориться практически невозможно, - приводит мнение Карреры "РБ Спорт".
19-летний российский хавбек "Динамо" Арсен Захарян в нынешнем сезоне сыграл в 22 встречах во всех турнирах. На счету футболиста 3 гола и 6 ассистов. Контракт россиянина с бело-голубыми действует еще 1,5 года. Рыночная стоимость Арсена, по данным авторитетного сайта Transfermarkt, составляет 15 млн евро. Летом 2022 года Захарян был близок к переходу в лондонский "Челси", но англичане не смогли предоставить "Динамо" гарантии платежа и трансфер не состоялся.
"Спартак" в нынешнем розыгрыше российского первенства располагается на 2 строчке после 17 сыгранных туров. Команда Гильермо Абаскаля отстает от "Зенита" на 6 баллов.
Каррера: "Спартаку" для борьбы с "Зенитом" нужен такой игрок, как Захарян. Но договориться с "Динамо" будет невозможно
Экс-наставник "Спартака" Массимо Каррера высказал мнение, что полузащитник "Динамо" Арсен Захарян усилил бы красно-белых.
Фото: "Чемпионат"