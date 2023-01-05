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Джикия – о просьбе "Зенита" дисквалифицировать Промеса за драку: идет борьба за трофей, поэтому все средства хороши

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Футболист "Спартака" Георгий Джикия оценил просьбу "Зенита" дисквалифицировать Квинси Промеса за драку в матче Кубка России (0:0 2-4 пен.).
Фото: ФК "Спартак"
- Я даже слышал, что и на меня они искали что-то. Ситуация такая, что все средства хороши. Идет борьба за трофей, и это стратегический ход. У нас дисквалифицировали Шамара, Соболева и Селихова, а у них — Родригао, Барриоса и Малкома. Для них это более существенная потеря, а для нас — нормально! Шучу, конечно. Зато Мелеха счастлив! Там еще и Бальде подтянется, - приводит слова Джикии "СЭ".

Основное время матча Кубка России между "Зенитом" и "Спартаком" закончилось массовой дракой. По итогам потасовки главный арбитр встречи Владимир Москалев вынес 6 красных карточек, по три на каждую команду. После чего КДК дисквалифицировал удаленных игроков на 6 кубковых игр. У красно-белых под санкции попали Александр Соболев, Александр Селихов и Шамар Николсон, у петербуржского коллектива Вильмар Барриос, Малком и Родригао. Руководство сине-бело-голубых не согласилось с данным решением и подало апелляцию, которая позже не была удовлетворена. Также петербуржский клуб направил в ЭСК просьбу рассмотреть эпизод с неудалением Квинси Промеса. Комиссия указала, что судья принял неверное решение, и голландцу также стоило показать красную карточку. Но КДК принял решение не применять наказание к нападающему "Спартаку".


Зенит Спартак Джикия
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