– Будет много интересных событий. Ждем увлекательной борьбы, – передает слова Непомнящего "Чемпионат".
Напомним, что по итогам семнадцати сыгранных туров Российской премьер-лиги и всей первой половины сезона турнирную таблицу замыкают два клуба – московское "Торпедо" (6 очков) и подмосковные "Химки" (12 очков). Эти команды прямо сейчас рискуют вылететь в Первую лигу напрямую. На четырнадцатом месте в РПЛ располагается московский "Локомотив", на тринадцатом – воронежский "Факел" (по 13 очков).
Непомнящий: в РПЛ будет увлекательная борьба за выживание
Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался о борьбе за право остаться в РПЛ по итогам нынешнего сезона.
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