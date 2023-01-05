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Орлов – о переходе Ловрена в "Лион": освободилась зарплата – на эти деньги можно купить двух хороших игроков

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Спортивный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал новость о переходе хорватского защитника Деяна Ловрена из "Зенита" в "Лион".
Фото: "СЭ"
– Самое главное – освободилась зарплата Ловрена. На эти деньги можно приобрести двух очень хороших футболистов. Как минимум. Думаю, "Зенит" этим сейчас и занимается, – приводит слова Орлова Sport24.

Напомним, что хорватский центральный защитник Деян Ловрен в текущее зимнее трансферное окно перешел из "Зенита" в "Лион". Ловрен заключил контракт с французским клубом сроком до лета 2025 года. Деян уже выступал за "Лион" в период с января 2010 года по июль 2013 года. Во Францию он перебрался из загребского "Динамо", а из "Лиона" перешел в английский "Саутгемптон". После этого Деян Ловрен играл за "Ливерпуль" и "Зенит". В общей сумме за клуб из Санкт-Петербурга хорватский защитник провел 63 матча, забил три мяча и отдал четыре голевых передачи. За "Зенит" он играл с августа 2020 года.


Орлов Ловрен Зенит
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