Официальный телеграм-канал московского "Локомотива" поздравил с днем рождения нападающего Ивана Игнатьева. Футболисту сегодня исполнилось 24 года.
Центрфорвард Иван Игнатьев подписал контракт с "железнодорожниками" в июле 2022 года на правах свободного агента, ранее воспитанник академии "Краснодара" выступал за казанский "Рубин" и за самарские "Крылья Советов" на правах аренды. В 16 матчах за "Локомотив" во всех турнирах игрок забил 4 гола и отдал 2 результативных паса, при этом 3 гола и 1 голевая передача пришлись на домашний матч 7 тура Российской премьер-лиги с "Оренбургом" (5:1).
"Локомотив" поздравил с 24-летием Ивана Игнатьева
Нападающий московского "Локомотива" Иван Игнатьев 6 января 2023 года празднует свой 24-й день рождения.