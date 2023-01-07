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Агент Агапова – о переходе игрока в ЦСКА: есть надежда, что он сыграет серьёзную роль в жизни клуба

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Агент Александр Салугин, представляющий интересы защитника Ильи Агапова, высказался о переходе футболиста из "Пари Нижнего Новгорода" в ЦСКА.
Фото: ФК "Пари НН"
"Для меня, как человека с армейским прошлым, это приятно вдвойне. Это не только подтверждение правильности управления карьерой молодого таланта, но и надежда на то, что он сыграет серьёзную роль в жизни родного для меня клуба", — цитирует агента Metaratings.

Напомним, ЦСКА объявил о подписании Агапова днем ранее. 21-летний защитник заключил с "армейцами" контракт до 2027 года. В текущем сезоне футболист вышел на поле в 13 матчах "Пари НН" в Российской Премьер-лиге и не отметился результативными действиями.

ЦСКА по итогам осенней части национального чемпионата занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 29 очков в 17-ти встречах.


ЦСКА Агапов Нижний Новгород
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