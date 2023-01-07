"Надеюсь, уже в самое ближайшее время Майсторович сможет начать играть за "Динамо" и в ближайшие два года сможет стать лучшим футболистом клуба, после чего уйдет в большой европейский клуб", — цитирует агента "РБ Спорт".
Напомним, "Динамо" летом объявило о подписании Майсторовича, который до этого выступал в составе "Войводины". Сообщалось, что футболист пополнит состав бело-голубых, как только ему исполнится 18 лет.
"Динамо" по итогам 17 туров Российской Премьер-лиги занимает 4-е место в турнирной таблице, подопечные Славиши Йокановича набрали 29 очков.
Агент Майсторовича: надеюсь, Милан станет лучшим игроком "Динамо" и уйдет в большой европейский клуб
Агент Александр Важич, представляющий интересы защитника "Динамо" Милана Майсторовича, поделился мнением о перспективах футболиста в московском коллективе.
Фото: ФК "Динамо"