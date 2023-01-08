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Петржела: не особо верю, что "Зенит" предлагал новый контракт Дзюбе, когда тот уходил из клуба

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Экс-главный тренер "Зенита" Властимил Петржела считает, что форвард Артем Дзюба может вернуться в российский футбол уже в ближайшее время.
Фото: Global Look Press
– Не особо верю, что "Зенит" предлагал новый контракт Дзюбе, когда тот уходил из клуба. Может, это была просто вежливость за оказанные услуги. Думаю, для него оптимальным вариантом, своего рода победой, будет возвращение в РПЛ или даже переход в один из клубов ФНЛ, – цитирует Петржелу "СЭ".

Российский центральный нападающий Артем Дзюба покинул футбольный клуб "Зенит" из Санкт-Петербурга по окончании предыдущего сезона. Причиной тому стал контракт между игроком и клубом, который подошел к своему завершению. Летом 2022 года Артем поддерживал физическую форму в расположении казанского "Рубина", который сейчас выступает в Первой лиге (ранее – Футбольная национальная лига). В августе Дзюба заключил контракт с турецким футбольным клубом "Адана Демирспор". Артем успел провести за эту команду всего 5 матчей, забить один мяч. В начале ноября Дзюба расторг контракт с турецким клубом. С тех пор и по сей день 34-летний центрфорвард находится без клуба.

За "Зенит" в общей сумме Дзюба отыграл 249 матчей, забил 108 мячей и отдал 70 голевых передач. Среди российских клубов фаворитом в плане приобретения Артема Дзюбы долгое время считалось московское "Торпедо". На этой неделе генеральный директор "Пари НН" Равиль Измайлов признался, что некоторые люди предлагали нижегородскому клубу подписать Дзюбу, но тем это неинтересно.


Петржела Дзюба Зенит РПЛ
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