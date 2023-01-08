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Альмерия
0 - 2 0 2
Реал СосьедадЗавершен
Райо Вальекано
1 - 2 1 2
Бетис2 тайм
Севилья
20:30
ХетафеНе начат
П1 1.84X 3.25П2 5
Атлетико
23:00
БарселонаНе начат
П1 2.95X 3.2П2 2.6

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Салернитана
1 - 1 1 1
ТориноЗавершен
Лацио
2 - 2 2 2
ЭмполиЗавершен
Специя
0 - 0 0 0
ЛеччеЗавершен
Сампдория
0 - 0 0 0
Наполи1 тайм
Милан
22:45
РомаНе начат
П1 1.87X 3.65П2 4.3
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Каррера: думаю, россияне любят Дзюбу. Он очень популярный футболист, герой ЧМ-2018

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Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера считает, что Артем Дзюба пользуется большой популярностью у россиян.
Фото: Getty Images
– Я не могу ответить, кто сейчас самый популярный российский футболист. Дзюба? Да, может быть. Думаю, россияне любят Артема. Он очень популярный игрок, герой ЧМ-2018, – приводит слова Карреры "РБ Спорт".

Напомним, что сейчас российский центральный нападающий Артем Дзюба находится без клуба, в статусе свободного агента. В начале ноября 2022 года 34-летний центрфорвард расторг контракт с турецкой командой "Адана Демирспор". В предыдущем сезоне Дзюба играл за "Зенит", но ушел из клуба летом 2022 года по истечении контракта. За сборную России Артем Дзюба провел 55 матчей, забил 30 мячей. Особенно Артему удался чемпионат мира по футболу 2018 года, который проходил в нескольких городах России. Дзюба подходил к тому турниру в статусе неосновного футболиста, но по ходу группового этапа заслужил место в стартовом составе.


Каррера Дзюба
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