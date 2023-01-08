- Он, естественно, отправляется на сборы "Зенита". Алексей едет на сборы, чтобы доказать, что он игрок стартового состава "Зенита". Вот такая цель у него. Интерес со стороны "Ростова"? Пока без комментариев, - приводит комментарий агента "СЭ".
28-летний универсал "Зенита" Алексей Сутормин, который ранее сменил позицию с вингера на крайнего защитника в этом сезоне потерял место в стартовом составе команды. У футболиста всего 12 игр во всех соревнованиях и ни одного результативного действия. Контракт Сутормина с петербуржской командой рассчитан до лета 2025 года. Ранее СМИ сообщали, что Алексеем интересуются некоторые клубы РПЛ, в частности игрока в своих рядах хочет видеть "Ростов".
"Зенит" проведет 2 сбора, сначала сине-бело-голубые отправятся в ОАЭ, а затем второй тренировочный сбор проведут в Катаре.
Агент Сутормина: Алексей едет на сборы "Зенита", чтобы доказать, что он игрок стартового состава
Агент универсального футболиста "Зенита" Алексея Сутормина Александр Клюев рассказал о будущем игрока в клубе.
Фото: ФК "Зенит"