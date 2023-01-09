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Байрамян - о прогрессе молодежи "Ростова": такую голову, как у 19-летнего Мелёхина, я получил лет в 28-30

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Атакующий полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян рассказал о прогрессе молодых футболистов в составе желто-синих.
Фото: ФК "Ростов"
- Чей прогресс из молодых в "Ростове" особенно впечатлил? Абсолютно всех. Серьезно. Это и Щетинин, и Лангович, и Мелёхин, у которого была конкуренция с Прохиным - где-то он уступал, где-то выигрывал. Тот же Миронов - может, он не так часто играл в старте, но вносил свою лепту. Как атакующий игрок - выделил бы Щетинина. Мне нравится его креатив, дриблинг, нестандартность. Ну и, конечно, Мелёхина - со своим спокойствием, психологией. Ему недавно исполнилось 19, но вот знаешь, наверное, все бы позавидовали его голове в таком возрасте. Я такую голову получил лет в 28-30. Когда какие-то неудачные игры, когда даже из-под Мелёхина забивают и любой молодой защитник на его месте переживал бы, а ему без разницы. В хорошем смысле. Он будет дальше работать, и если его поставят, он также спокойно и без мандража - будто этой ошибки и не было - продолжит играть, - приводит слова Байрамяна Matchtv.ru.

"Ростов" по итогам осенней части сезона-2022/2023 занимает в Российской премьер-лиге третье место, набрав 35 очков в 17 матчах, что является рекордным показателем по набранным очкам на этом отрезке в истории клуба. При этом в основной обойме желто-синих играет ряд молодых футболистов - 19-летний центральный защитник Виктор Мелёхин, 21-летний центральный защитник Данила Прохин, 21-летний правый защитник-универсал Александр Сильянов, 19-летний правый защитник Андрей Лангович, 20-летний атакующий полузащитник Кирилл Щетинин, 23-летний полузащитник и капитан команды Данил Глебов, 23-летний полузащитник Даниил Уткин, 23-летний полузащитник Алексей Миронов, 20-летний правый вингер Степан Мельников, 23-летний центральный нападающий Егор Голенков. Трое из них - Глебов, Уткин и Сильянов - являются игроками национальной сборной России, еще трое - Мелёхин, Лангович и Щетинин - выступают за молодёжную сборную.


Ростов Мелехин Щетинин Лангович Прохин Байрамян
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