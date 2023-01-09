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Байрамян: минут 60 "Ростов" даже где-то превосходил "Зенит", но в концовке уступил. С ними трудно, но можно играть

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Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян рассказал о матче своей команды с петербургским "Зенитом" (1:3 на выезде).
Фото: ФК "Зенит"
- "Зенит" - другой уровень? Мне игра с ними очень запомнилась. Минут 60 мы 1:1 играли, даже где-то, как мне кажется, превосходили их. Но потом в концовке - уступили. Конечно, они отличаются от всех наших команд - даже из топ-5. С "Зенитом" труднее всего играть и это нормально. У них качественные легионеры, которые никуда не уехали, которые были топ и до всех событий. Плюс российские футболисты, которые там играют, тоже одни из лучших в стране. Само собой, они фавориты номер один. Это все прекрасно понимают. Но с ними можно играть, - цитирует Байрамяна Matchtv.ru.

В рамках 11 тура Российской премьер-лиги 2 октября 2022 года "Ростов" на выезде встретился с петербургским "Зенитом". Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу сине-бело-голубых. На 14 минуте бразильский атакующий полузащитник хозяев поля Малком с передачи Клаудиньо открыл счет, на 47 минуте нападающий желто-синих Николай Комличенко после флангового навеса защитника Александра Сильянова установил на табло равенство 1:1. На 65 минуте "Зенит" вывел вперед бразильский полузащитник Вендел с передачи форварда Ивана Сергеева, окончательный счет матча на 77 минуте установил хавбек сборной России Далер Кузяев, получивший мяч от Малкома.


Ростов Зенит Байрамян
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