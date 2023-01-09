- Больше всего ли пугало иностранцев закрытие аэропорта? Насколько помню, Али Соу ездил с нами на поездах, еще кто-то. Думаю, тут в совокупности всё. И тяжелая дорогая, и это давление от СМИ, Европы, со стороны федераций. Плюс, мне кажется, что у европейцев менталитет и характер не такой закаленный, как у людей из бывшего СССР. Мы привыкли проходить более тяжелые моменты, чем они. С такими трудностями они не готовы сталкиваться - и решили уехать. Это лично мое мнение, - передает слова Байрамяна Matchtv.ru.
С конца февраля 2022 года аэропорты Платов Ростова-на-Дону, Пашковский Краснодара, им. Петра Первого Воронежа, а также еще 8 аэропортов юго-западной части Российской Федерации, закрыты для приема гражданских авиарейсов. В связи с этим "Ростову", "Краснодару" и воронежскому "Факелу" приходится отправляться на выезды не прямыми авиаперелетами, а поездами либо автобусами до пункта назначения или ближайшего работающего аэропорта. В марте 2022 года ФИФА опубликовала специальные правила временного трудоустройства легионеров РПЛ, разрешающие игрокам-иностранцам приостанавливать действующие контракты в одностороннем порядке. После этого "Ростов" постепенно покинули все легионеры из дальнего зарубежья.
Байрамян - об отъезде легионеров: у европейцев менталитет и характер не такой закаленный, как у людей из бывшего СССР
Атакующий полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян высказал мнение о причинах массового отъезда легионеров клуба в 2022 году.
Фото: ФК "Ростов"