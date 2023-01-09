По сообщению источника, с большой долей вероятности Илья Кухарчук в ближайшее время подпишет контракт с "Торпедо" на полтора года.
Российский полузащитник Илья Кухарчук переходил в подмосковные "Химки" в январе 2019 года из "Томи" в качестве свободного агента. Контракт 32-летнего футболиста с "Химками" был заключен до лета 2023 года. Последний раз соглашение продлевалось в январе 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает актуальную стоимость Ильи в 600 тысяч евро. "Химки" и "Торпедо" замыкают турнирную таблицу РПЛ по итогам первой части сезона и семнадцати сыгранных туров. В текущем сезоне Кухарчук провел 8 матчей в чемпионате за "Химки", забил два мяча и отдал одну голевую передачу.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": Кухарчук расторг контракт с "Химками" и перейдет в "Торпедо"
Полузащитник Илья Кухарчук расторг контракт с подмосковными "Химками" и готовится к переходу в московское "Торпедо".
Фото: РИА Новости